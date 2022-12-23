«Каждый человек – прежде всего пешеход»: что было предпринято для озеленения Таллинна в этом году?

Важным строительным дорожным объектом стал второй этап реконструкции Раннамыйза-теэ, в том числе в направлении из города построена новая пешеходно-велосипедная дорожка.

Для более комфортного передвижения велосипедистов и других пользователей мобильного транспорта была открыта дорожка, соединяющая улицу Каламая и Рейди- теэ. Помимо этого, был завершен первый этап строительства пешеходно-велосипедной дорожки из Тондираба в Кадриорг, а также начата подготовка ко второму этапу строительства ласнамяэской велодорожки. Помимо строительства пешеходно-велосипедных дорожек и приведения в порядок существующих, в этом году у школ и культурных учреждений установлены сотни стоянок для велосипедов.

Сведодиодное освещение в парке. Фото: Mailiis Ollino

В целях экономии электроэнергии и достижения целей, связанных с бережным отношением к природе, Таллинн продолжил переход на светодиодное освещение. В этом году в городе установлено более 5000 светодиодных ламп.

В 2022 году была приведена в порядок территория вокруг пруда Ыйсмяэ, открыта новая семейная игровая площадка в парке Вабадузе, а также новая игровая зона на пляже Инглиранд у памятника «Русалке», площадка для выгула собак на Мустакивитеэ и несколько площадок с уличными тренажерами.