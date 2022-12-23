В этом году Таллинн начал подготовку к строительству трамвайной линии в Старый порт, заключив с этой целью договор о проектировании и строительстве, также были построены безопасные дороги к нескольким школам, продолжена реализация велосипедной стратегии, также приступили к реконструкции улиц Пронкси, Йыэ и Вана-Каламая.
«Каждый человек – прежде всего пешеход»: что было предпринято для озеленения Таллинна в этом году?
По словам вице-мэра Владимира Света, главными задачами Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства являются создание качественного городского пространства и бережное отношение к городской природе.
«Каждый человек - прежде всего пешеход, поэтому радует, что при реконструкции улиц на первое место выходят потребности пешеходов. Мы начали формирование совершенно нового, качественного, зеленого городского пространства, лучшим примером которого является улица Вана-Каламая, - отметил Свет. - В то же время, возможности для использования общественного транспорта в городе расширяются: остановки общественного транспорта появятся на улице Пронкси; согласно заключенному договору, вскоре начнется строительство трамвайной линии в Старый порт».
Таллинн - одна из немногих столиц в Европе, в которой расположены болота, поэтому особенно важное значение имеет частичное восстановление болота Пяэскюла, начатое в этом году. Кроме того, город инициировал создание природоохранных зон в Какумяэ и Астангу.
В этом году в Таллиннском зоопарке было построено здание для экспозиции тропического леса Юго-Восточной Азии, начато строительство «Долины тигров», благодаря чему в зоопарке появятся новые виды животных. В ботаническом саду в этом году после реконструкции открыт альпинарий, это крупнейшая инвестиция, которая поможет ботаническому саду продолжить работу на высоком уровне и радовать посетителей ее результатами.
Крупные дорожные работы в Таллинне в уходящем году проходили на улицах Пронкси и Вана-Каламая, также началось проектирование нескольких важных объектов. Кроме того, продолжилась реализация велосипедной стратегии, построено несколько огражденных велодорожек, повышающих безопасность участников движения.
Важным строительным дорожным объектом стал второй этап реконструкции Раннамыйза-теэ, в том числе в направлении из города построена новая пешеходно-велосипедная дорожка.
Для более комфортного передвижения велосипедистов и других пользователей мобильного транспорта была открыта дорожка, соединяющая улицу Каламая и Рейди- теэ. Помимо этого, был завершен первый этап строительства пешеходно-велосипедной дорожки из Тондираба в Кадриорг, а также начата подготовка ко второму этапу строительства ласнамяэской велодорожки. Помимо строительства пешеходно-велосипедных дорожек и приведения в порядок существующих, в этом году у школ и культурных учреждений установлены сотни стоянок для велосипедов.
В целях экономии электроэнергии и достижения целей, связанных с бережным отношением к природе, Таллинн продолжил переход на светодиодное освещение. В этом году в городе установлено более 5000 светодиодных ламп.
В 2022 году была приведена в порядок территория вокруг пруда Ыйсмяэ, открыта новая семейная игровая площадка в парке Вабадузе, а также новая игровая зона на пляже Инглиранд у памятника «Русалке», площадка для выгула собак на Мустакивитеэ и несколько площадок с уличными тренажерами.
Популярность городского огородничества возрастает из года в год, в этом году город поддержал создание около ста общественных и учебных огородов, включая 31 новый огород.