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В Эстонии средняя закупочная цена молока выросла на 56 процентов

BNS
В Эстонии средняя закупочная цена молока выросла на 56 процентов
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Молоко. Снимок иллюстративный.
Молоко. Снимок иллюстративный. Фото: Madis Veltman

Средняя закупочная цена молока в ноябре в Эстонии выросла за год на 56 процентов до 532,11 евро за тонну.

В ноябре у сельскохозпроизводителей Эстонии было закуплено в натуральном весе в общей сложности 63 900 тонн молока, что почти на один процент меньше, чем за тот же период прошлого года, а элитных сортов было закуплено 52 400 тонн, что почти на 1 процент больше, чем годом раньше, свидетельствуют данные Департамента статистики.

Средняя жирность молока в ноябре сохранилась на уровне прошлого года и составила четыре процента, содержание белка также на прошлогоднем уровне в 3,5 процента.

В ноябре в Эстонии было произведено 8900 тонн питьевого молока, это на один процент меньше, чем в ноябре прошлого года. Сливок произведено 2300 тонн, на 14,8 процента меньше, а сквашенного молока - 2900 тонн, что на 3,3 процента меньше, чем годом раньше.

Производство сливочного масла за год выросло до 400 тонн. Сырных изделий за год выпустили на 5,3 процента больше - 4000 тонн, из них творог составил 1600 тонн.

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