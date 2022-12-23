В Эстонии средняя закупочная цена молока выросла на 56 процентов

В ноябре у сельскохозпроизводителей Эстонии было закуплено в натуральном весе в общей сложности 63 900 тонн молока, что почти на один процент меньше, чем за тот же период прошлого года, а элитных сортов было закуплено 52 400 тонн, что почти на 1 процент больше, чем годом раньше, свидетельствуют данные Департамента статистики.

Средняя жирность молока в ноябре сохранилась на уровне прошлого года и составила четыре процента, содержание белка также на прошлогоднем уровне в 3,5 процента.

В ноябре в Эстонии было произведено 8900 тонн питьевого молока, это на один процент меньше, чем в ноябре прошлого года. Сливок произведено 2300 тонн, на 14,8 процента меньше, а сквашенного молока - 2900 тонн, что на 3,3 процента меньше, чем годом раньше.