Пт, 23.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Грузовик перекрыл движение: на шоссе образовалась пробка

rus.postimees.ee
Грузовик перекрыл движение: на шоссе образовалась пробка
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Во вторник грузовик перекрыл движение на дороге Нурме-Папсааре. Фото иллюстративное.
Во вторник грузовик перекрыл движение на дороге Нурме-Папсааре. Фото иллюстративное. Фото: Erakogu

Сегодня, 23 декабря, рано утром в течение нескольких часов было нарушено движение на шоссе Валга-Уулу в волости Саарде в деревне Ильвезе, где поперек дороги встал прицеп грузовика.

В Центр тревоги около четырех часов утра сообщили, что на 113-м километре шоссе Валга-Уулу поперек дороги стоит грузовик, движение в одном направлении перекрыто.

Первоначально была предпринята попытка вытащить застрявший в сугробе грузовик на дорогу другим грузовиком, но она не увенчалась успехом. Владелец грузовика заказал эвакуатор, и незадолго до восьми часов прицеп был вытащен из сугроба. В это время движение транспорта на месте происшествия было около десяти минут полностью перекрыто.

По словам пресс-секретаря полиции, прицеп перегородил дорогу из-за того, что водитель попытался развернуть грузовик, но маневр не удался.

Ключевые слова
Наверх