Грузовик перекрыл движение: на шоссе образовалась пробка

В Центр тревоги около четырех часов утра сообщили, что на 113-м километре шоссе Валга-Уулу поперек дороги стоит грузовик, движение в одном направлении перекрыто.

Первоначально была предпринята попытка вытащить застрявший в сугробе грузовик на дорогу другим грузовиком, но она не увенчалась успехом. Владелец грузовика заказал эвакуатор, и незадолго до восьми часов прицеп был вытащен из сугроба. В это время движение транспорта на месте происшествия было около десяти минут полностью перекрыто.