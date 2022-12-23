Сегодня, 23 декабря, рано утром в течение нескольких часов было нарушено движение на шоссе Валга-Уулу в волости Саарде в деревне Ильвезе, где поперек дороги встал прицеп грузовика.
Грузовик перекрыл движение: на шоссе образовалась пробка
Грузовик перекрыл движение: на шоссе образовалась пробка
В Центр тревоги около четырех часов утра сообщили, что на 113-м километре шоссе Валга-Уулу поперек дороги стоит грузовик, движение в одном направлении перекрыто.
Первоначально была предпринята попытка вытащить застрявший в сугробе грузовик на дорогу другим грузовиком, но она не увенчалась успехом. Владелец грузовика заказал эвакуатор, и незадолго до восьми часов прицеп был вытащен из сугроба. В это время движение транспорта на месте происшествия было около десяти минут полностью перекрыто.
По словам пресс-секретаря полиции, прицеп перегородил дорогу из-за того, что водитель попытался развернуть грузовик, но маневр не удался.
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