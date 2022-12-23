Стали известны авторы наиболее красиво оформленных рождественских витрин традиционного конкурса, организованного администрацией района Кесклинна. Среди 24 участников победителями стали Katariina Gildi savikoda, Kohvipaus и Kehrwieder, Saiakang.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Посмотрите на самые красивые дизайны рождественских витрин столицы!
По словам старейшины района Кесклинна Моники Хауканымме, все работы, представленные на конкурс, были атмосферными и добавили блеска городскому пространству в рождественские дни. «Конец года - очень насыщенное время, и поэтому я хочу поблагодарить всех участников конкурса. Организовывая этот конкурс, мы стремились привнести в городское пространство еще больше праздничного духа, и в этом году рождественские дизайны окон, несомненно, выполнили эту задачу», - сказала Хауканымм. - Жюри конкурса отобрали три лучших дизайна, которые выделились интересными мотивами или необычными решениями. Жители города тоже могли поучаствовать в голосовании, выбрав победителя приза зрительских симпатий. Поздравляем всех победителей».
Конкурсная комиссия выбрала три лучших оформления из представленных на конкурс дизайнов рождественских витрин. Победителями стали Katariina Gildi savikoda (Вене, 12), Kohvipaus (Рявала, 2) и Kehrwieder, Saiakang (Раэкоя-Мюнди).
Приз зрительских симпатий и соответствующее денежное вознаграждение достались витрине Galerii Kunstiaken (Вене, 20), которая к полудню среды набрала наибольшее количество голосов (410) на странице администрации района Кесклинна в Facebook.
Победители конкурса получают от администрации района денежное вознаграждение. Выбранные комиссией три лучших оформления получают по 500 евро. Столько же получает победитель приза зрительских симпатий, набравший наибольшее количество голосов на Facebook.
Администрации района Кесклинна проводит конкурс рождественских витрин с 2000 года.