Угонщик покатался и вернул автомобиль. Но его выдала неправильная парковка

Утром 22 декабря стало известно, что в Пыльвамаа в волости Ряпина кто-то ночью без ведома владельца угнал автомобиль Audi 80, покатался на нем, а затем вернул к дому, но припарковал в другом месте, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.