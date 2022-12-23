Автовладелец обнаружил, что его автомобиль ночью угнали, но к утру вернули к дому. Угонщика выдала парковка машины в другом месте и замок зажигания.
Угонщик покатался и вернул автомобиль. Но его выдала неправильная парковка
Угонщик покатался и вернул автомобиль. Но его выдала неправильная парковка
Утром 22 декабря стало известно, что в Пыльвамаа в волости Ряпина кто-то ночью без ведома владельца угнал автомобиль Audi 80, покатался на нем, а затем вернул к дому, но припарковал в другом месте, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Кроме того, у автомобиля был сломан замок зажигания.
Для выяснения обстоятельств случившегося было начато уголовное производство.