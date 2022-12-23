Maxima сокращает часы работы магазинов в праздничные дни

«В канун Рождества, то есть 24 декабря, большинство наших магазинов по всей Эстонии будут открыты до 20:00, то есть на два часа меньше, чем обычно, а также в первый праздник Рождества, 25 декабря, мы также откроемся немного позже, вместо обычного времени, т. е. 8:00, в 10:00», – сказала руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Maxima Eesti Марис Киви.

«Наши круглосуточные магазины Maxima XXX в Таллинне на Линнамяэ-теэ и Эхитаяте-теэ также в порядке исключения закроют свои двери 24 декабря в 21:00 и снова откроются на следующее утро в 10:00», – сказала Киви.

В последний день года, 31 декабря, большинство магазинов Maxima также закроются в 20:00, за исключением вышеупомянутых супермаркетов на Линнамяэ-теэ и Эхитаяте-теэ ХXX и магазина XXX в Пярну, которые в канун Нового года будут открыты до 22:00.

«В первый день нового года все наши магазины откроют свои двери в 12 часов дня», – добавила Киви.