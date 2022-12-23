В рамках совместного проекта Управы Мустамяэ и технологической компании Auve Tech OÜ в парке Мянни каждый день с 22 по 27 декабря в 15-18 часов все желающие могут опробовать транспортные технологии будущего и прокатиться на беспилотном рождественском автобусе. Поездка на «санях Деда Мороза XXI века» бесплатна для всех.
Праздник к нам приходит: в одном из районов Таллинна можно прокатиться на беспилотном рождественском автобусе совершенно бесплатно
«Многие таллиннцы помнят, что летом в нашем районе проходил проект, в рамках которого все желающие могли познакомиться с технологиями будущего, прокатившись по внутриквартальным дорогам на беспилотном автобусе эстонской компании Auve Tech», - рассказал старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс.
«Нашим жителям понравился новый вид транспорта, и многие спрашивали, когда в Мустамяэ снова будет курсировать внутриквартальный беспилотный автобус. И вот такая возможность вновь появилась: каждый день с 22 по 27 декабря с 15:00 до 18:00 в парке Мянни будет ездить беспилотный рождественский автобус».
Рождественский беспилотный автобус останавливается и набирает пассажиров в парке Мянни, на углу Эхитаяте теэ и улицы Кескузе. Пассажиров приветствуют гномики с пипаркооками.