Жуткий случай ⟩ Задушил собственными волосами: в Латвии 18-летний юноша убил одноклассницу

По данным прокуратуры, 26 июня 2022 года обвиняемый со своей одноклассницей находился в районе променада лесного массива в Царникава. Когда девочка хотела пойти домой, обвиняемый с целью совершения убийства надел резиновые перчатки и начал душить ее. Потерпевшая оказала сопротивление и попыталась сбежать, но обвиняемый догнал ее и продолжил душить, намотав ей на шею ее же длинные волосы.

От полученных повреждений девочка скончалась на месте преступления. Совершив указанные действия, обвиняемый спрятал тело девушки в лесном массиве.

За совершенное правонарушение Уголовный кодекс Латвии предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы или лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет с испытательным надзором на срок до трех лет.

Дело направлено на рассмотрение в Рижский окружной суд.

Прокуратура заявляет, что ни одно лицо не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет установлена ​​в порядке, установленном Уголовно-процессуальным законом.

Как сообщалось, 27 июня 2022 года в Госполицию поступила информация о том, что накануне вечером без вести пропала девушка 2003 года рождения, которую в последний раз видели 26 июня в Царникаве с приятелем, парнем 2004 года рождения.

Полиция сразу приступила к проверке информации и розыску девушки, и вечером того же дня в Царникаве в лесном массиве обнаружили ее тело с явными признаками насильственной смерти.

При этом в тот же день в полицию поступила информация о том, что знакомый девушки находится в Риге, на крыше многоквартирного дома, и, вероятно, хочет покончить жизнь самоубийством.