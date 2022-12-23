Пт, 23.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

В результате стрельбы в центре Парижа погибли два человека

Дополнено в 14:25.
Postimees Deutsche Welle
,
В результате стрельбы в центре Парижа погибли два человека
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Полиция и пожарная служба в центре Парижа в пятницу, 23 декабря.
Полиция и пожарная служба в центре Парижа в пятницу, 23 декабря. Фото: SARAH MEYSSONNIER

В результате стрельбы, произошедшей сегодня в полдень в центре Парижа, погибли два человека и четверо получили ранения.

Двое ранены столь тяжело, что их жизнь находится под угрозой, сообщает прокуратура французской столицы.

По словам источника в полиции, подозреваемый задержан, его оружие конфисковано. Утверждается, что стрелком был мужчина 60 лет, а инцидент произошел в местном курдском культурном центре, сообщает Le Parisien. 

Мотивы стрелявшего не ясны. Владелец магазина на улице Ангиен в 10-м округе Парижа рассказал AFP, что слышал семь или восемь выстрелов.

«Царила паника. Мы заперлись внутри магазина», - сказал он.

Полиция объявила, что опасности больше нет. Прокуратура Парижа открыла расследование по факту умышленного убийства.

Ключевые слова
Наверх