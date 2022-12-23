В результате стрельбы, произошедшей сегодня в полдень в центре Парижа, погибли два человека и четверо получили ранения.
В результате стрельбы в центре Парижа погибли два человека
Дополнено в 14:25.
В результате стрельбы в центре Парижа погибли два человека
Двое ранены столь тяжело, что их жизнь находится под угрозой, сообщает прокуратура французской столицы.
По словам источника в полиции, подозреваемый задержан, его оружие конфисковано. Утверждается, что стрелком был мужчина 60 лет, а инцидент произошел в местном курдском культурном центре, сообщает Le Parisien.
Мотивы стрелявшего не ясны. Владелец магазина на улице Ангиен в 10-м округе Парижа рассказал AFP, что слышал семь или восемь выстрелов.
«Царила паника. Мы заперлись внутри магазина», - сказал он.
Полиция объявила, что опасности больше нет. Прокуратура Парижа открыла расследование по факту умышленного убийства.