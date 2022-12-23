В результате стрельбы, произошедшей сегодня в полдень в центре Парижа, погибли три человека и трое получили ранения.
В результате стрельбы в Париже погибли три человека, на улицах начались беспорядки
Один человек ранен столь тяжело, что его жизнь находится под угрозой, сообщает прокуратура французской столицы.
По словам источника в полиции, подозреваемый задержан, его оружие конфисковано. Утверждается, что стрелком был мужчина 60 лет, а инцидент произошел в местном курдском культурном центре, сообщает Le Parisien.
Мотивы стрелявшего не ясны. Владелец магазина на улице Ангиен в 10-м округе Парижа рассказал AFP, что слышал семь или восемь выстрелов. «Царила паника. Мы заперлись внутри магазина», - сказал он.
Полиция объявила, что опасности больше нет. Прокуратура Парижа открыла расследование по факту умышленного убийства.
«Стрелявший был белым мужчиной, который открыл огонь, не сказав ни слова», - сообщил France24 другой свидетель.
«Произошло вооруженное нападение. Мы благодарим силы безопасности за быстрое реагирование, - заявил вице-мэр Парижа Эммануэль Грегуар в интервью France24. - Мы мысленно вместе с пострадавшими и свидетелями этого инцидента».
Стрельба спровоцировала воленния на улицах Парижа.
BREAKING: Clashes erupt in central Paris after shooting at a Kurdish cultural center pic.twitter.com/qAEtxTl2lJ— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 23, 2022