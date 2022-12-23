В результате стрельбы в Париже погибли три человека, на улицах начались беспорядки

Один человек ранен столь тяжело, что его жизнь находится под угрозой, сообщает прокуратура французской столицы.

По словам источника в полиции, подозреваемый задержан, его оружие конфисковано. Утверждается, что стрелком был мужчина 60 лет, а инцидент произошел в местном курдском культурном центре, сообщает Le Parisien.

Мотивы стрелявшего не ясны. Владелец магазина на улице Ангиен в 10-м округе Парижа рассказал AFP, что слышал семь или восемь выстрелов. «Царила паника. Мы заперлись внутри магазина», - сказал он.

Полиция объявила, что опасности больше нет. Прокуратура Парижа открыла расследование по факту умышленного убийства.

«Стрелявший был белым мужчиной, который открыл огонь, не сказав ни слова», - сообщил France24 другой свидетель.

«Произошло вооруженное нападение. Мы благодарим силы безопасности за быстрое реагирование, - заявил вице-мэр Парижа Эммануэль Грегуар в интервью France24. - Мы мысленно вместе с пострадавшими и свидетелями этого инцидента».

Стрельба спровоцировала воленния на улицах Парижа.