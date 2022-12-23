21-го декабря глава Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ) Сергей Шойгу озвучил предложения по реформе вооруженных сил. В основном необходимость перемен объясняется нарастающей угрозой со стороны НАТО/США, которая, в том числе выражается поддержкой Украины и расширением альянса у границ России.
Силы обороны Эстонии: военная угроза со стороны России не уменьшится
План предполагает возрождение Московского и Ленинградского военных округов, формирование армейского корпуса в Карелии, 17-й общевойсковой и 5-й артиллерийской дивизии. Маневренные подразделения будут формироваться на базе имеющихся бригад. Это означает, что расположенная у границ Эстонии 25-я мотострелковая бригада может стать дивизией, то есть увеличится вдвое.
Сроки реализации планов не указаны и на данный момент сложно оценивать их исполнение. Важно, что риторика высшего руководства РФ указывает на увеличение финансирования вооруженных сил для продолжения войны с Украиной и противостояния западным странам. Что это значит для Эстонии: практически наверняка в ближайшие годы военная угроза со стороны России не уменьшится.
На этой неделе значимых перемен на фронте не наблюдалось. ВС РФ по-прежнему атакуют на востоке Украины в районе Марьинки, Авдеевки, Курдюмовки и Бахмута. Также идут активные боевые действия на линии Сватово – Кременная. На прочих участках фронта продолжается строительство обороны и укреплений. Имеются сведения о переброске резервов под Сватово, что говорит об усилении оборонительных порядков или подготовке возможного наступления.
На четырех полигонах Республики Беларусь (РБ) под Витебском, Лепелем, Обуз-Лесновскими Осиповичамии продолжается выучка российских войск. Активность ВС РБ носит рутинный характер. Признаков подготовки вторжения с территории Белоруссии на Украину или стран НАТО по-прежнему отсутствуют – ВС РФ не располагают необходимым количеством техники. Судя по всему, имеющаяся техника задействована в выучке войск.
Примечателен визит и встреча Путина с главой Белоруссии от 19 декабря. В последний раз он встречался с Лукашенко в 2019 году. Вероятно это связано с подтасовкой результатов выборов и массовыми протестами 2020 года – президент РФ хотел показать свое превосходство.
В совместном заявлении Путина и Лукашенко не нашлось слов об Украине и войне. Главы двух стран говорили о заключенных соглашениях и сотрудничестве особенно в экономической сфере. В целом можно сказать, что Путин придерживался прежней риторики Лукашенко: избегал тему войны, говорил об успехах и подчеркивал перспективность взаимодействия с востоком.
Исходя из этого можно сказать, что визит Путина был в первую очередь ориентирован на население Белоруссии: оно не испытывает большой любви к России, а после начала войны в обществе назрел раскол. Эти обстоятельства представляют проблему для обоих президентов. Лукашенко хочет удержать власть, что невозможно без поддержки РФ. В свою очередь Россия хочет в долгосрочной перспективе взять под контроль всю РБ. Поэтому хорошие взаимоотношения необходимы.
Стоит напомнить, что Путину не требуется убеждать или принуждать Лукашенко к участию в войне. Хотя в феврале 2022 года глава РБ был готов направить войска в Украину. Но затем он понял, что продвижение РФ застопорилось, а внутренние противоречия поставили под угрозу его власть. Во-вторых, Лукашенко скорее всего не сможет ослушаться приказа Путина. Скорее всего, оба главы государства понимают выгоду от сохранения статуса кво. Вероятнее всего РФ хочет добиться более сильной интеграции РБ в экономических, военных, политических и инфраструктурных вопросах, тем самым заполучив контроль над Беларусью.