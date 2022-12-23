Силы обороны Эстонии: военная угроза со стороны России не уменьшится

Примечателен визит и встреча Путина с главой Белоруссии от 19 декабря. В последний раз он встречался с Лукашенко в 2019 году. Вероятно это связано с подтасовкой результатов выборов и массовыми протестами 2020 года – президент РФ хотел показать свое превосходство.

В совместном заявлении Путина и Лукашенко не нашлось слов об Украине и войне. Главы двух стран говорили о заключенных соглашениях и сотрудничестве особенно в экономической сфере. В целом можно сказать, что Путин придерживался прежней риторики Лукашенко: избегал тему войны, говорил об успехах и подчеркивал перспективность взаимодействия с востоком.

Исходя из этого можно сказать, что визит Путина был в первую очередь ориентирован на население Белоруссии: оно не испытывает большой любви к России, а после начала войны в обществе назрел раскол. Эти обстоятельства представляют проблему для обоих президентов. Лукашенко хочет удержать власть, что невозможно без поддержки РФ. В свою очередь Россия хочет в долгосрочной перспективе взять под контроль всю РБ. Поэтому хорошие взаимоотношения необходимы.