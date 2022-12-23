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Московская правозащитная организация получила масксимальную сумму штрафа за нарушение закона об иноагентах

Deutsche Welle
Московская правозащитная организация получила масксимальную сумму штрафа за нарушение закона об иноагентах
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Суд. Фото иллюстративное.
Суд. Фото иллюстративное. Фото: everything possible/Shutterstock

Сахаровский центр признали виновным в несоблюдении законодательства об «иноагентах». Московский культурный и научно-образовательный центр опубликовал десять видеороликов без маркировки о статусе «иноагента».

Суд в Москве оштрафовал Сахаровский центр за публикацию десяти видеороликов без маркировки о статусе "иноагента", сообщил Telegram-канал SOTA Vision в пятницу, 23 декабря. Правозащитная организация оштрафована по 500 тысяч рублей за каждый видеоматериал.

Это максимальное наказание по статье об «иноагентах». Видео были выложены на YouTube-канале «О стране и мире», принадлежащем Сахаровскому центру. В настоящее время они удалены.

Представителя организации при вынесении судебного решения не было. Суд отказался переносить заседание. Сахаровский центр должен выплатить штраф в течение 60 дней.

Сахаровский центр был открыт в Москве в 1996 году для сохранения наследия академика Андрея Сахарова - известного советского физика, одного из создателей водородной бомбы, диссидента и правозащитника. За свою историю центр неоднократно сталкивался с противодействием властей, а в декабре 2014 года он был внесен в реестр «иностранных агентов».

По словам юриста Павла Чикова, в нынешнем году в Москве было ликвидировано пять правозащитных организаций. В настоящее время Минюст РФ требует закрыть еще одну - Московскую Хельсинкскую группу.

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