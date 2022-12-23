Bloomberg: в Китае за один день коронавирусом заразились 37 миллионов человек

Согласно этим подсчетам, только за один день 20 декабря коронавирусом заразились 37 миллионов человек.

При этом независимые аналитики на днях оценивали примерное количество заболевших лишь в миллион человек ежедневно. Суточная смертность, по их данным, находится на уровне пяти тысяч человек.

Официально власти Китая подтвердили лишь три тысячи случаев с начала декабря.

Власти Китая, которые на протяжении трех лет придерживались политики нулевой терпимости по отношению к ковиду, в конце 2022 года пошли на резкое смягчение ограничений. Причиной этого стали крупнейшие акции протеста в стране за десятилетия, вызванные усталостью жителей от постоянных локдаунов: первоначально их участники просили отменить антиковидные ограничения, однако затем стали выдвигать и политические требования.