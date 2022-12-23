Ида-Вирумаа получит миллион евро на снос опустевших жилых домов

По словам министра госуправления Рийны Солман, проблема пустующих зданий давно перестала быть новостью: «Многоквартирные дома пустеют повсюду, но больше всего – в Ида-Вирумаа».

Согласно долгосрочной стратегии реконструкции зданий, в Эстонии к 2050 году могут выпасть из эксплуатации около 5300 многоквартирных домов, то есть 23 процента от их общего числа.