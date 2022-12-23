За счет субсидии можно будет оплачивать до 100% всех расходов, связанных со сносом зданий, включая его приобретение местным самоуправлением, пишет ERR.
Ида-Вирумаа получит миллион евро на снос опустевших жилых домов
Ида-Вирумаа получит миллион евро на снос опустевших жилых домов
Организацией процесса сноса зданий должны заниматься местные самоуправления, которым придется разработать и принять соответствующий порядок, сообщили в министерстве.
По словам министра госуправления Рийны Солман, проблема пустующих зданий давно перестала быть новостью: «Многоквартирные дома пустеют повсюду, но больше всего – в Ида-Вирумаа».
Согласно долгосрочной стратегии реконструкции зданий, в Эстонии к 2050 году могут выпасть из эксплуатации около 5300 многоквартирных домов, то есть 23 процента от их общего числа.
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