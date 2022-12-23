Забастовка работников Ryanair усугубляет предновогодний хаос

Большинство из 450 сотрудников ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair в Бельгии не выйдут на работу 30, 31 декабря и 1 января. В их планы также входят забастовки в выходные 7 и 8 января, подтвердили профсоюзы CNE и AVC Puls.

Забастовка в основном затрагивает аэропорт Шарлеруа, где ожидается отмена нескольких рейсов Ryanair.

По словам члена профсоюза Дидье Леббе, речь идет о 15 самолетах Ryanair. Количество рейсов в Бельгию и из Бельгии будет сокращено вдвое. Это решение не касается самолетов Ryanair в других странах.

Забастовка усугубляет хаос в Великобритании и Франции, где в пятницу работники железных дорог начали забастовку в выходные дни, требуя повышения заработной платы из-за инфляции. Сотрудники паспортного контроля Британской пограничной службы бастуют до конца года, за исключением 27 декабря.