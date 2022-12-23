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Забастовка работников Ryanair усугубляет предновогодний хаос

BNS
Забастовка работников Ryanair усугубляет предновогодний хаос
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Самолет авиакомпании Ryanair.
Самолет авиакомпании Ryanair. Фото: Senohrabek/Shutterstock

Проживающие в Бельгии бортпроводники авиакомпании Ryanair планируют новогоднюю забастовку, объявили профсоюзы в пятницу, 23 декабря.

Большинство из 450 сотрудников ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair в Бельгии не выйдут на работу 30, 31 декабря и 1 января. В их планы также входят забастовки в выходные 7 и 8 января, подтвердили профсоюзы CNE и AVC Puls.

Забастовка в основном затрагивает аэропорт Шарлеруа, где ожидается отмена нескольких рейсов Ryanair.

По словам члена профсоюза Дидье Леббе, речь идет о 15 самолетах Ryanair. Количество рейсов в Бельгию и из Бельгии будет сокращено вдвое. Это решение не касается самолетов Ryanair в других странах. 

Забастовка усугубляет хаос в Великобритании и Франции, где в пятницу работники железных дорог начали забастовку в выходные дни, требуя повышения заработной платы из-за инфляции. Сотрудники паспортного контроля Британской пограничной службы бастуют до конца года, за исключением 27 декабря.

Бастующие рабочие Ryanair в Бельгии требуют от авиакомпании соблюдения бельгийского трудового законодательства. Профсоюзы обвиняют Ryanair в том, что она заставляет своих бельгийских сотрудников работать в других европейских аэропортах. Авиакомпанию также обвиняют в ложном декларировании заработной платы бельгийским властям, а иногда и в выплате заработной платы ниже минимальной, установленной в Бельгии.

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