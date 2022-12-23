Полиция подозревает экс-чиновника молодежного центра в присвоении средств

Пресс-секретарь прокуратуры Каури Синкявичюс сказал BNS, что полиция провела досудебное следствие по делу. «В ходе расследования выслушали более 70 свидетелей, вслед за чем 49-летней женщине предъявили подозрение в присвоении средств должностным лицом. Согласно подозрению, присвоение нанесло Сааремааской волостной управе ущерб в размере более 2000 евро», – сказал Синкявичюс.