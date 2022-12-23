Прокуратура ходатайствовала о продлении срока содержания под стражей подозреваемого в коррупции бизнесмена Николая Осипенко еще на два месяца, пишет ERR.
Прокуратура просит суд продлить срок содержания под стражей Николая Осипенко
Прокуратура просит суд продлить срок содержания под стражей Николая Осипенко
В первой половине следующей недели должно стать ясно, удовлетворит ли Вируский уездный суд ходатайство прокуратуры.
Всего в коррупционном скандале заподозрены 19 человек: девять членов городского собрания Кохтла-Ярве, пять работников городской управы Кохтла-Ярве, чиновник Нарвской горуправы и три сотрудника компаний, принадлежащих семье Осипенко.
По словам прокуратуры, уголовные дела включают в себя различные преступления, в том числе дачу и получение взяток, посредничество во взяточничестве, торговлю влиянием, нарушение требований к государственным закупкам или фальсификацию документов.
Николай Осипенко был взят под стражу на два месяца в начале ноября.
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