Пт, 23.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Прокуратура просит суд продлить срок содержания под стражей Николая Осипенко

rus.postimees.ee
Прокуратура просит суд продлить срок содержания под стражей Николая Осипенко
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Николай Осипенко.
Николай Осипенко. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Прокуратура ходатайствовала о продлении срока содержания под стражей подозреваемого в коррупции бизнесмена Николая Осипенко еще на два месяца, пишет ERR.

В первой половине следующей недели должно стать ясно, удовлетворит ли Вируский уездный суд ходатайство прокуратуры.

Всего в коррупционном скандале заподозрены 19 человек: девять членов городского собрания Кохтла-Ярве, пять работников городской управы Кохтла-Ярве, чиновник Нарвской горуправы и три сотрудника компаний, принадлежащих семье Осипенко.

По словам прокуратуры, уголовные дела включают в себя различные преступления, в том числе дачу и получение взяток, посредничество во взяточничестве, торговлю влиянием, нарушение требований к государственным закупкам или фальсификацию документов.

Николай Осипенко был взят под стражу на два месяца в начале ноября.

Ключевые слова
Наверх