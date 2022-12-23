Биржевая цена на газ сегодня упала более чем на 10 процентов, до 82 евро за мегаватт-час. В последний раз природный газ был настолько дешевым за два дня до начала войны в Украине, 22 февраля.
Последний раз газ был настолько дешевым до начала войны в Украине
Последний раз газ был настолько дешевым до начала войны в Украине
Потепление всего за одну неделю снизило цены на январские фьючерсы голландской газовой биржи почти на сорок процентов. Цены на производные сделки в ближайшие месяцы тоже обещают быть низкими.
Потребление газа в Европе упало более чем на пятую часть, а резервуары заполнены более чем на 83 процента. При этом объемы хранения за последние дни существенно не уменьшились.
Теплая погода в Европе обещает сохраниться как минимум до первой половины января - это должно удерживать низкие цены на газ в ближайшие недели.