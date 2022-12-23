ГАЛЕРЕЯ ⟩ Ученица Таллиннской школы музыки и балета заняла первое место на балетном конкурсе в Италии

В этом году в конкурсе YAGP приняли участие около тысячи учеников балетных школ из более чем 20-ти стран.

Эстонию представила Сандра Ива - ученица Таллиннской школы музыки и балета, открывшейся этой осенью в новом здании MUBA.

Такой выдающийся результат был достигнут благодаря многолетней и упорной работе: Сандра учится в балетной школе уже седьмой год, на данный момент под руководством педагога Каи Крейцберг. На конкурсе она выступала с двумя классическими вариациями из балетов «Талисман» и «Коппелия», репетитором которых была Тийу Рандвийр, а также с современным номером «Письмо», его постановщик - Сергей Упкин, первый солист театра Эстония.

Обычно подготовка к таким престижным конкурсам длится как минимум полгода, но в связи с тем, что в этом году балетную и музыкальную школу объединили, начало рабочего процесса оттягивалось. Активная работа над постановками началась только в конце октября, и она была очень интенсивой, ведь ни один из существующих видов танца не требует такой самоотдачи как балетное искусство.

«Для меня большая честь побывать на таком престижном конкурсе и представлять нашу школу. Высокий уровень всех участников конкурса произвел на меня большое впечатление. Они, действительно, неправдоподобно хороши! Конкуренция была очень высокой», - отмечает Сандра.

«Все было очень хорошо организовано. Помимо концертно-конкурсной программы, танцоры приняли участие в разнообразных мастер-классах под руководством именитых деятелей балетного мира», – прокомментировала Сандра.