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Предприниматель премировал лучших медиков Таллиннской детской больницы

BNS
Предприниматель премировал лучших медиков Таллиннской детской больницы
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Фото: Mihkel Maripuu

Предприниматель Тийт Кыухкна в пятницу на рождественском утреннике в Таллиннской детской больнице вручил свои именные премии работникам больницы, признанным лучшими в четырех категориях.

Об этом BNS сообщили в администрации больницы, отметив, что лучшим врачом году в этом году стала заведующая отделением гематологии-онкологии Кадри Сакс, звание лучшего молодого врача удостоилась педиатр отделения неотложной медицины и острых инфекций Тийа Притс, лучшей медсестрой год признали – старшую сестру кардиологического отделения Трийн Вард и звания лучшая молодая медсестра удостоилась медсестра аллергологической службы Элизе Кукк.

Тийт Кыухкна является членом правления фонда поддержки Таллиннской детской больницы и в течение 20 лет финансирует фонд поощрения лучших медработников. Единовременная общая сумма вознаграждения за эти годы выросла до 10 000 евро.

«20 лет назад у меня был юбилей, и мне в одном конверте вручили сразу много подарков – вот тогда и возникла идея направить эти деньги на признание лучших сотрудников детской больницы. Изначально таких премий было три, позже добавилась четвертая», – вспоминает Кыухкна начало фонда.

Председатель правления детской больницы Катрин Лутс от имени коллектива медиков поблагодарила мецената подарком - вышитым ковром с узорами Муху, который соткала врач Сильвия Ниттим. Выступил вокальный ансамбль «Sinilill» Центра по интересам «Кулло» под руководством педагога Эльве Эрми. Праздничная встреча завершилась концертом, в программе которого выступили профессор Андрес Уйбо (фортепиано), Мари-Лийс Уйбо (скрипка), Андреас Ленд (виолончель) и маленькая Эмилия Элизабет, которая исполнила рождественские песни.

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