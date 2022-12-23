Предприниматель премировал лучших медиков Таллиннской детской больницы

Об этом BNS сообщили в администрации больницы, отметив, что лучшим врачом году в этом году стала заведующая отделением гематологии-онкологии Кадри Сакс, звание лучшего молодого врача удостоилась педиатр отделения неотложной медицины и острых инфекций Тийа Притс, лучшей медсестрой год признали – старшую сестру кардиологического отделения Трийн Вард и звания лучшая молодая медсестра удостоилась медсестра аллергологической службы Элизе Кукк.

Тийт Кыухкна является членом правления фонда поддержки Таллиннской детской больницы и в течение 20 лет финансирует фонд поощрения лучших медработников. Единовременная общая сумма вознаграждения за эти годы выросла до 10 000 евро.

«20 лет назад у меня был юбилей, и мне в одном конверте вручили сразу много подарков – вот тогда и возникла идея направить эти деньги на признание лучших сотрудников детской больницы. Изначально таких премий было три, позже добавилась четвертая», – вспоминает Кыухкна начало фонда.