Жизнь на островах - не вседа сказка: из-за тумана, который держался несколько дней, на Рухну не мог долететь ни один самолет. Нет у жителей Рухну и рейсового судна ледового плавания, поэтому перед рождественскими праздниками полки магазинов на острове были совершенно пусты.
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Выживают как могут: у жителей острова Рухну несколько дней не было свежих продуктов
Выживают как могут: у жителей острова Рухну несколько дней не было свежих продуктов
Старейшина волости Рухну Андре Ныу пошутил, что на Рождество хотел бы отведать что-то кроме горчицы и макарон. И добавил, что за красочным постом в Facebook с описанием ситуации на острове стоит он сам.
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