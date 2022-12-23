Выживают как могут: у жителей острова Рухну несколько дней не было свежих продуктов

Старейшина волости Рухну Андре Ныу пошутил, что на Рождество хотел бы отведать что-то кроме горчицы и макарон. И добавил, что за красочным постом в Facebook с описанием ситуации на острове стоит он сам.

«Находясь во власти низкого давления и снега, жители Рухну не уверены в авиасообщении, - сказал Ныу. - Я намеренно немного преувеличил с постом в соцсетях, но если самолет летает абсолютно нерегулярно, например, один день в неделю - это ненормально. Бывает и такое, что совершается рейс в Рухну, потом погода портится, и самолет возвращается обратно в Пярну».