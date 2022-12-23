Война закончилась? УЕФА предоставил россиянам право на проведение международного турнира

Первой поднял тему Международный олимпийский комитет (МОК). Теперь довольно конкретный шаг предприняла зонтичная организация европейского футбола УЕФА. По крайней мере, так утверждают несколько известных российских газет. По слухам, в мае в Волгограде, расположенном всего в нескольких сотнях километров от границы с Украиной, должен пройти международный юношеский турнир.

«В мае 2023 года в Волгограде пройдет международный турнир молодежных команд УЕФА. Соглашение было достигнуто несколько месяцев назад», - говорится в пресс-релизе Российского футбольного союза (РФС).

Как сообщает Sport.ru, в соревнованиях должны участвовать юноши и девушки возрастной группы до 16 лет. Однако российские источники добавляют, что «по их мнению, санкции будут ослаблены только для молодых футболистов».