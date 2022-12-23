Скончался известный эстонский дирижер Эрих Кылар

По данным Эстонского театрального союза, Кылар родился 18 мая 1924 года. В 1942 году он окончил среднюю школу Якоба Вестхольма, а в 1951 году - Таллиннскую государственную консерваторию в классе Романа Матсова.

Уже будучи школьником он выступал как джазовый музыкант. Так, например, он играл на ударных в квартете Longhairs, основанном в 1939 году, с 1941 года - в оркестре Kuldne Seitse, а также в оркестре Джона Пори во время немецкой оккупации и в секстете Rütmikud между 1947 и 1949 годами.

С 1951 по 1956 год, находясь в ссылке в Кировской области, работал художественным руководителем Рабочего клуба в Белой Голунице, а с 1954 по 1956 год - преподавателем музыкальной школы в Кирове.

Под руководством Эриха Кылара на суд зрителей было представлено почти 80 оперных, музыкальных и балетных постановок, в том числе эстонских авторов, Кылар восстановил традицию симфонических концертов в «Ванемуйне» в конце 1950-х годов.

Он также дирижировал и другими эстонскими музыкальными коллективами, такими как Эстонский государственный симфонический оркестр. Кылар также был музыкальным оформителем драматических постановок, переводил либретто и тексты песен.

Дочери Эриха Кылара Эле и Кая Кылар стали известными певицами, сыновья - Паап Кылар музыкантом-ударником и Марго Кылар - композитором. Эрих Кылар был женат на пианистке Леэло Кылар, а с 1960 года – на Елене Позняк-Кылар, балерине театра «Ванемуйне», впоследствии основательнице и руководителе танцевально-балетной школы, репетиторе-педагоге балетной труппы театра.

18 мая 2012 года, когда симфонический оркестр «Ванемуйне» давал концерт по случаю окончания сезона, Эриху Кылару в тот же день исполнилось 88 лет. Публика стоя аплодировала сидящему в зале маэстро. Оркестр, которым руководил и дирижировал Эрих Кылар, в том числе в качестве главного дирижера в 1958-1980 и 1981-1984 годах, сыграл ему туш.

В тот же день состоялась презентация книги Яака Виллера «Эрих Кылар: слушайте музыку в себе».