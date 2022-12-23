В пятницу в возрасте 98 лет скончался известный эстонский дирижер Эрих Кылар, более сорока лет руководивший симфоническим оркестром театра «Ванемуйне», пишет Tartu Postimees.
Скончался известный эстонский дирижер Эрих Кылар
По данным Эстонского театрального союза, Кылар родился 18 мая 1924 года. В 1942 году он окончил среднюю школу Якоба Вестхольма, а в 1951 году - Таллиннскую государственную консерваторию в классе Романа Матсова.
Уже будучи школьником он выступал как джазовый музыкант. Так, например, он играл на ударных в квартете Longhairs, основанном в 1939 году, с 1941 года - в оркестре Kuldne Seitse, а также в оркестре Джона Пори во время немецкой оккупации и в секстете Rütmikud между 1947 и 1949 годами.
С 1951 по 1956 год, находясь в ссылке в Кировской области, работал художественным руководителем Рабочего клуба в Белой Голунице, а с 1954 по 1956 год - преподавателем музыкальной школы в Кирове.
Под руководством Эриха Кылара на суд зрителей было представлено почти 80 оперных, музыкальных и балетных постановок, в том числе эстонских авторов, Кылар восстановил традицию симфонических концертов в «Ванемуйне» в конце 1950-х годов.
Он также дирижировал и другими эстонскими музыкальными коллективами, такими как Эстонский государственный симфонический оркестр. Кылар также был музыкальным оформителем драматических постановок, переводил либретто и тексты песен.
Дочери Эриха Кылара Эле и Кая Кылар стали известными певицами, сыновья - Паап Кылар музыкантом-ударником и Марго Кылар - композитором. Эрих Кылар был женат на пианистке Леэло Кылар, а с 1960 года – на Елене Позняк-Кылар, балерине театра «Ванемуйне», впоследствии основательнице и руководителе танцевально-балетной школы, репетиторе-педагоге балетной труппы театра.
18 мая 2012 года, когда симфонический оркестр «Ванемуйне» давал концерт по случаю окончания сезона, Эриху Кылару в тот же день исполнилось 88 лет. Публика стоя аплодировала сидящему в зале маэстро. Оркестр, которым руководил и дирижировал Эрих Кылар, в том числе в качестве главного дирижера в 1958-1980 и 1981-1984 годах, сыграл ему туш.
В тот же день состоялась презентация книги Яака Виллера «Эрих Кылар: слушайте музыку в себе».
Маэстро Эрих Кылар будет похоронен 29 декабря в Тарту.