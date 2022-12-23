Сокращение добычи нефти в России взвинтило цены

В пятницу вечером нефть Brent подорожала на 3 доллара, или 3,7% - до 84 долларов за баррель, в то время как американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 2 доллара, или 2,6% - до 79,5 долларов за баррель.

В начале 2023 года Россия может сократить добычу нефти на 5-7% в ответ на ценовые ограничения, сообщило в пятницу агентство РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Александра Новака.