В пятницу, после того, как Москва заявила, что может сократить добычу сырой нефти в ответ на ограничение цен в странах G7, цена на нефть Brent выросла на 3 доллара за баррель, сообщает Reuters.
Сокращение добычи нефти в России взвинтило цены
Сокращение добычи нефти в России взвинтило цены
В пятницу вечером нефть Brent подорожала на 3 доллара, или 3,7% - до 84 долларов за баррель, в то время как американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 2 доллара, или 2,6% - до 79,5 долларов за баррель.
В начале 2023 года Россия может сократить добычу нефти на 5-7% в ответ на ценовые ограничения, сообщило в пятницу агентство РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Александра Новака.
Согласно трейдерам и расчетам Reuters, российско-балтийский экспорт нефти может упасть на 20% в декабре по сравнению с прошлым месяцем после того, как ЕС и страны G7 ввели санкции и ограничение цен на российскую нефть с 5 декабря.