В многоквартирном доме вспыхнул пожар: погибли два человека

В 19.29 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в городе Хаапсалу, на улице Раудтеэ, где, по словам звонившего, многоквартирный дом заполнен дымом.

Хаапсалуские спасатели прибыли на место происшествия в 19.33: из окна одной из квартир одноэтажного многоквартирного дома уже вырывалось пламя. Немедленно были начаты работы по тушению, также спасатели вошли в здание, поскольку поступила информация о том, что в доме могут быть люди.

В 20.13 во время тушения была обнаружена первая пострадавшая, а в 20.21 в соседней квартире была найдена вторая пострадавшая, их передали медикам скорой помощи. К сожалению, спасти их не удалось. Обе погибшие были пожилыми дамами.

Пожар был локализован в 21.52 и окончательно потушен в 23.39. Спасатели во время тушения не слышали сигнала дымового датчика.

Причина возгорания и наличие работающих дымовых датчиков в квартирах будут установлены в ходе дальнейшего расследования.

Спасательный департамент напоминает, что исправный дымовой датчик помогает обнаружить возгорание на начальной стадии и дает возможность безопасно покинуть здание. Также с 2022 года обязательно наличие датчика угарного газа в зданиях, где есть твердотопливная печь, плита, камин или котел.