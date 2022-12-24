Счета вырастут ⟩ Для жителей нескольких городов с нового года подорожает центральное отопление

20 декабря 2022 года Департамент конкуренции утвердил новую предельную цену на тепло в размере 61,71 евро/МВтч для подключенных к тепловым сетям районов Ахтме, Ярве и Сомпа города Кохтла-Ярве, города и района Йыхви, а также поселка Таммику и деревни Йыхви. К цене еще будет добавляться налог с оборота.

Как сообщается на сайте VKG Soojus, повышение цен на тепло в целом связано с высокими ценами на энергоносители и общей инфляцией, что привело к увеличению расходов VKG Energia, связанных с производством тепловой энергии. «Нынешнее увеличение тарифа связано только с повышением VKG Energia цены на уже согласованную тепловую энергию, продаваемую Gren Viru AS», – говорится в сообщении предприятия.

Предприятие заверяет, что новый тариф в тепловых сетях Кохтла-Ярве – Йыхви – Ахтме остается одним из самых низких в Эстонии, так как тепло, поставляемое потребителям через сеть централизованного теплоснабжения, является отработанным теплом промышленных процессов.