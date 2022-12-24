«Раньше нужно было выжить, а сейчас хочется жить». Как Киевская область переживает блэкауты

А вот ее соседка, 18-летняя Анастасия Мельниченко, больше здесь не живет. Из-за повреждения дома ее родители решили остаться на даче в селе рядом.

Там, по ее словам, больше не работают никакие графики отключений, которые были введены из-за массированных ударов российских военных. Поэтому Анастасия ежедневно ездит в Бородянку рейсовым автобусом, чтобы учиться онлайн в «пункте несокрушимости» - одном из тысяч специально обустроенных мест, где можно согреться, отдохнуть и подзарядить свои мобильные устройства.

Леся показывает одну из дыр в батареях, лопнувших от мороза в начале российского вторжения Фото: BBC

Отсутствие света напоминает ей об оккупации. Тогда она с родителями питалась преимущественно картофелем. «Раньше нужно было просто выжить, а сейчас хочется жить», - вздыхает она.

Когда мы завершаем чаепитие, стены дома, где жила Леся, уже нет, а Тарас Шевченко продолжает наблюдать за бульдозерами.

Белая Церковь. «Исчезает тепло и вода»

На четвертые сутки без света в Гостомеле можно увидеть, как мама фотографирует малыша в парке на фоне огромной модели самолета, как девочка в задумчивости долго качается на качелях и как на рынке идет оживленная торговля.

Недалеко от рынка - пункт обогрева. Там тепло, трещат дрова в буржуйке, а по периметру висят желтые и голубые шары.