Конкурс красоты ⟩ Таллинн, Рига или Вильнюс: помогите выбрать лучшую рождественскую елку стран Балтии

В этом году таллиннскую рождественскую елку привезли из деревни Мустьыэ волости Ания и установили на Ратушной площади 17 ноября. Сверкающая огнями рождественская елка вместе с рождественской ярмаркой и культурной программой, вдохновленной эстонской народной культурой, создают приятную атмосферу предвкушения Рождества для всех посетителей Ратушной площади.

В Риге, столице Латвии, сияет традиционная рождественская елка, празднично украшенную версию которой латыши смогли увидеть 27 ноября, то есть в первый Адвент.

В октябре велась большая дискуссия насчет елки в Литве, поскольку цена елки в этом году в Вильнюсе выше порога терпимости людей - именно из-за нынешней войны в Украине. Но, в конце концов, литовцы посчитали, что великолепная рождественская елка - еще и отличная туристическая достопримечательность.

Первые рождественские елки

По словам историка Юри Куускемаа, о рождественской елке в Таллинне заговорили еще в 1441 году, что, по его мнению, позволяет предположить, что Таллинн действительно является родиной рождественской елки.

На звание города с самой старой рождественской елкой с 1510 года также претендует другой ганзейский город того времени Рига.

Например, в Берлине первая публичная рождественская елка была поставлена ​​перед Ратушей только в 1780 году, в Лондоне в 1840-х годах, в Париже только в 1865 году.