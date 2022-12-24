На прошлой неделе в Twitter широкую дискуссию вызвал TikTok-хулиган под ником «Геннадий». На опубликованных видео мужчина рассказывает, что ездит без водительских прав, а его BMW уже примерно год как снята с учета и принимать участие в дорожном движении не может. Портал Rus.TVNET связался с Государственной полицией Латвии, чтобы получить больше информации об этом человеке.

«Геннадия» на самом деле зовут Арвис. На опубликованных им кадрах видна неосторожная езда, которая угрожает и другим участникам дорожного движения. Он также устроил несколько ДТП.

На одном из видео сам «Геннадий» рассказывает, что полиция его останавливала уже несколько раз. На конкретном видео он говорит, что это был уже 13-й раз.