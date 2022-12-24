Накануне рождественских праздников мэр Пайде Кулно Клейн подписал распоряжение о выплате местным чиновникам рождественской премии.
Накануне Рождества городские чиновники получили премии
Накануне Рождества городские чиновники получили премии
Минимум 36 чиновников и сотрудников городской управы получили премию в размере 200 евро.
Приказ издан на основании статьи 68 части 2 пункта 4 постановления номер 9 от 17.06.2021 «Положение города Пайде», статьи 8 части 3 положения номер 29 от 23.11.2017 «Положение Пайдеской городской управы» и статьи 8 части 4 постановления Пайдеской горуправы номер 30 от 23.11.2017 «Руководство по зарплатам Пайдеской горуправы».
Рождественская премия выплачивалась за очень хорошие результаты работы.