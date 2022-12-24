В этом году в соцсетях стали популярны видеоролики, где герой одноименного фильма Гринч на виду у детей крадет подарки из-под елки. «Это эмоциональное насилие!» - говорит ментор по воспитанию Танель Яппинен.
Гринч – похититель Рождества? ⟩ Родители травмируют и унижают своих детей в социальных сетях
TikTok и Instagram пестрят видео, где Гринч, зеленое существо, живущее на вершине высокой горы, внезапно заходит в комнату в присутствии детей и намеревается украсть их подарки, лежащие под елкой.
«Мы сказали им, что если они будут плохо себя вести, Гринч придет и украдет их подарки», - было написано под некоторыми видео. Заметно, что дети в полном шоке и даже в панике от сложившейся ситуации и плачут так, что у них краснеет лицо. В одном из видео мальчик постарше начинает защищать свои подарки и нападает на Гринча.
Однако такие видео в свою очередь заставили покраснеть детских специалистов, и они называют это эмоциональным насилием над детьми.
Мы спросили, что думает об этих видео ментор по воспитанию Танель Яппинен, который ежедневно поддерживает и направляет родителей в социальных сетях.
«Такие рождественские видео, подобные этому с Гринчем, относительно популярны в социальных сетях в этом году, и на первый взгляд они могут показаться забавными. Однако у маленьких детей до шести лет не развито абстрактное мышление, и они даже не могут воспринимать происходящее в этом видео как урок. Судя по всему, единственное, о чем мог подумать малыш в этом видео, это: "Кто-то вломился в наш дом! На помощь!". Но вместо того, чтобы помочь, родители смеются над его страхом и паникой и даже золорадствуют», - объясняет Яппинен, находящийся в шоке от увиденного.
По словам Яппинена, лучше всего детей учит не страх, а четко обозначенные границы, которых постоянно придерживаются родители, а также метод естественных и логичных последствий. «Для здорового развития и того, чтобы чему-то научиться, ребенку необходимо чувство психологической безопасности. А такое запугивание уж точно не приведет ни к чему хорошему».
Ментор добавляет, что дети ведут себя неподобающим образом вовсе не для того, чтобы усложнить жизнь своим родителям, а потому, что они либо не умеют, либо не могут сделать лучше в данный момент. «Хотя родители и хотят преподать ребенку урок, что если он будет себя плохо вести, подарок ему не дадут (что тоже не лучшая родительская стратегия), вместо этого ребенок усваивает урок "Я - плохой ребенок. Я не в безопасности в собственном доме. Я не могу положиться на собственных родителей!". В худшем случае такая ситуация может привести к психологической травме».
По словам Яппинена, если родители хотят, чтобы дети вели себя лучше, родители должны проанализировать, находится ли ребенок с ними в безопасности, и есть ли у них хороший контакт с ребенком. «Надежные и уверенные в себе родители воспитывают надежных и уверенных в себе детей!».