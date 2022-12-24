Гринч – похититель Рождества? ⟩ Родители травмируют и унижают своих детей в социальных сетях

TikTok и Instagram пестрят видео, где Гринч, зеленое существо, живущее на вершине высокой горы, внезапно заходит в комнату в присутствии детей и намеревается украсть их подарки, лежащие под елкой.

«Мы сказали им, что если они будут плохо себя вести, Гринч придет и украдет их подарки», - было написано под некоторыми видео. Заметно, что дети в полном шоке и даже в панике от сложившейся ситуации и плачут так, что у них краснеет лицо. В одном из видео мальчик постарше начинает защищать свои подарки и нападает на Гринча.

Однако такие видео в свою очередь заставили покраснеть детских специалистов, и они называют это эмоциональным насилием над детьми.

Мы спросили, что думает об этих видео ментор по воспитанию Танель Яппинен, который ежедневно поддерживает и направляет родителей в социальных сетях.