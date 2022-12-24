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Жителя Эстонии подозревают в принуждении женщины к занятию проституцией

Тоомас Херм
, журналист
Жителя Эстонии подозревают в принуждении женщины к занятию проституцией
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Мужчина принуждал женщину зарабатывать деньги проституцией. Фото иллюстративное.
Мужчина принуждал женщину зарабатывать деньги проституцией. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

По словам советника отдела по связям с общественностью прокуратуры Кристийны Кивар, в производстве находится дело, в рамках которого мужчину подозревают в том, что он принуждал женщину к занятию проституцией.

Руководитель Центра поддержки женщин Вирумаа Мерле Альбрант ранее говорила, что у мужчины был приличный доход, а выбор для женщины рода деятельности мотивировался тем, что работать за минимальную заработную плату не имеет смысла.

Если десять лет назад женщины, которых избивал мужчина-алкоголик, пытались найти пристанище, спасаясь от насилия, сейчас ситуация изменилась. По словам Альбрант, все чаще встречается экономическое насилие, которое исходит от представителей среднего класса или даже экономически более обеспеченных мужчин, которых в народе называют белыми воротничками.

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