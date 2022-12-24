По словам советника отдела по связям с общественностью прокуратуры Кристийны Кивар, в производстве находится дело, в рамках которого мужчину подозревают в том, что он принуждал женщину к занятию проституцией.
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Жителя Эстонии подозревают в принуждении женщины к занятию проституцией
Жителя Эстонии подозревают в принуждении женщины к занятию проституцией
Руководитель Центра поддержки женщин Вирумаа Мерле Альбрант ранее говорила, что у мужчины был приличный доход, а выбор для женщины рода деятельности мотивировался тем, что работать за минимальную заработную плату не имеет смысла.
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