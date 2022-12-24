Жителя Эстонии подозревают в принуждении женщины к занятию проституцией

Руководитель Центра поддержки женщин Вирумаа Мерле Альбрант ранее говорила, что у мужчины был приличный доход, а выбор для женщины рода деятельности мотивировался тем, что работать за минимальную заработную плату не имеет смысла.

Если десять лет назад женщины, которых избивал мужчина-алкоголик, пытались найти пристанище, спасаясь от насилия, сейчас ситуация изменилась. По словам Альбрант, все чаще встречается экономическое насилие, которое исходит от представителей среднего класса или даже экономически более обеспеченных мужчин, которых в народе называют белыми воротничками.