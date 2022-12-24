Фото ⟩ Два автомобиля не поделили дорогу

Столкнулись автомобили Volvo и Audi. По словам водителя Volvo, он ехал по улице Янсени со стороны моста Сийму и повернул налево на Таллиннское шоссе. Машина Audi двигалась по улице Ряэма и водитель хотел проехать перекресток прямо. Для обеих машин горел зеленый сигнал светофора.

По словам водителя Volvo, он завершал поворот налево, когда Audi въехала в бок. Однако, по словам водителя Volvo, полиция считает, что он виноват в аварии, поскольку должен был пропустить ехавшую прямо машину.

В аварии никто не пострадал, стороны обратятся в страховую фирму.