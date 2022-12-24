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Фото ⟩ Два автомобиля не поделили дорогу

Сирле Матт
, репортер
Два автомобиля не поделили дорогу
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ДТП в Пярну.
ДТП в Пярну. Фото: Merle Rallmann

Вчера, 23 декабря, в 16 часов в Пярну на перекрестке Таллиннского шоссе и улицы Янсени произошло ДТП.

Столкнулись автомобили Volvo и Audi. По словам водителя Volvo, он ехал по улице Янсени со стороны моста Сийму и повернул налево на Таллиннское шоссе. Машина Audi двигалась по улице Ряэма и водитель хотел проехать перекресток прямо. Для обеих машин горел зеленый сигнал светофора.

По словам водителя Volvo, он завершал поворот налево, когда Audi въехала в бок. Однако, по словам водителя Volvo, полиция считает, что он виноват в аварии, поскольку должен был пропустить ехавшую прямо машину.

В аварии никто не пострадал, стороны обратятся в страховую фирму.

Фото: Merle Rallmann
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