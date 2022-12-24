По решению министра внутренних дел создается мера экстренной поддержки для улучшения бесперебойного электроснабжения островов. Все постоянно обитаемые острова могут подать заявку на поддержку в размере 500 000 евро для приобретения либо генераторов, либо создания точек подключения.
Министерство выделяет полмиллиона евро на повышение энергетической безопасности островов
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, ураганы последних недель показали, насколько уязвима безопасность электроснабжения на островах. «Речь идет не об отключении электроэнергии на несколько часов, а о семьях, которым пришлось несколько дней обходиться без электричества, не говоря уже о компаниях, местных поставщиках критически важных услуг и муниципальных учреждениях», – заявил Ляэнеметс.
По словам Ляэнеметса, невозможно детально предсказать все кризисы, но необходимо делать выводы и повышать уровень готовности. «Шторм еще раз показал уязвимость нашей страны, недостаточные инвестиции в регионы. Если государство недостаточно инвестирует в безопасность электросети в сельской местности, может случиться так, что людям придется сидеть в темноте в течение нескольких дней. Не все недостатки можно исправить сразу, но выводы необходимо делать как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Что мы можем сделать сегодня и немедленно, так это выделить необходимые ресурсы Спасательному департаменту, чтобы в случае необходимости можно было помочь жителям островов или других сельских районов в подобной ситуации», – сказал Ляэнеметс.
Спасательный департамент разработает конкурс поддержки с более подробными условиями в начале нового года. Подать заявку на поддержку в рамках этой меры могут как крупные острова, так и небольшие острова с постоянным населением, а местные самоуправления смогут сами объяснить и обосновать, какие генераторы энергии необходимы или в чем заключается потребность в создании точек подключения. Самоучастие от муниципалитетов не предполагается.