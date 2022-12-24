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Саакашвили отказался пройти тесты на отравление

Интерфакс
Саакашвили отказался пройти тесты на отравление
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Фото: VANO SHLAMOV

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался пройти тестирование на наличие в его организме тяжелых металлов без участия в экспертизе американских или европейских медиков, сообщил адвокат Шалва Хачапуридзе.

«Саакашвили в клинике "Вивамед", где он находится на лечении, в субботу отказался пройти новые тесты на выявление в его организме тяжелых металлов. Совершенно непонятно, на основании чего следователь специальной следственной службы Васил Какашвили намеревался сегодня взять пробы волос и ногтей Саакашвили», – сказал он журналистам в субботу.

Хачапуридзе заявил, что Саакашвили готов на проведение новой токсикологической экспертизы в полном соответствии с законом и только с участием американских или европейских медиков.

«Саакашвили не доверяет врачам клиники "Вивамед" и пенитенциарной службы, заявивших недавно, что никакого отравления организма тяжелыми металлами у него нет и эти показатели в его организме ниже нормы», – сказал адвокат.

В минувший четверг на судебном процессе по делу о возможной отсрочке тюремного наказания Саакашвили Хачапуридзе заявил, что проведение пенитенциарной службой новой экспертизы состояния здоровья Саакашвили противозаконно, так как такая экспертиза возможна лишь при условии начала процесса освобождения экс-президента из тюремного заключения.

Очередной судебный процесс по возможной отсрочке тюремного наказания Саакашвили должен состояться 29 декабря.

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