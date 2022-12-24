ФОТО ⟩ Пожар в нелегальном доме престарелых в Кемерове: 22 человека погибли

Как сообщает Следственный комитет РФ, организатору приюта в частном доме – 31-летнему местному жителю – предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. По предварительной информации, мужчина арендовал частный дом для размещения людей в сложной жизненной ситуации.

«Обогрев дома осуществлялся угольным котлом. Накануне произошедшего жильцы сообщили обвиняемому, что котел неисправен, однако каких-либо действий для ремонта оборудования он не предпринял», – говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, услуги оказывались без заключения договоров и уставных документов, с нарушением требований противопожарной безопасности.

«Количество погибших увеличилось до 22 человек. Еще шесть пострадали, двое из них – с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии», – говорится в сообщении.