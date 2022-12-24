Приближающиеся рождественские праздники стали причиной ажиотажа в торговых центрах. Везде можно увидеть множество людей, которые пытаются успеть сделать последние покупки.
Фото ⟩ Парковки переполнены, в магазинах ажиотаж: рождественская лихорадка охватила всех
Парковки переполнены, в магазинах ажиотаж: рождественская лихорадка охватила всех
Если в пятницу днем на парковке Lõunakeskus в Тарту еще можно было найти несколько свободных мест, парковка перед зданием Тартуского рынка, например, была плотно забита машинами.
Конечно, водители оставляли машины везде, где только можно: на обочине, посреди дороги и так далее.
Ажиотаж наблюдался и в торговых центрах Курессааре. Кажется, что островитяне оставили покупку подарков на последний момент.
Предрождественская суета не обошла стороной и Таллинн. Вчера портал Limon писал, что торговый центре Ülemiste с самого утра работал на полную мощность: каждую минуту в магазин прибывало все больше и больше покупателей, готовых оставить свои деньги на рождественские подарки.
Ключевые слова