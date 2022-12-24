Фото ⟩ Парковки переполнены, в магазинах ажиотаж: рождественская лихорадка охватила всех

Если в пятницу днем ​​на парковке Lõunakeskus в Тарту еще можно было найти несколько свободных мест, парковка перед зданием Тартуского рынка, например, была плотно забита машинами.

Конечно, водители оставляли машины везде, где только можно: на обочине, посреди дороги и так далее.

Ажиотаж наблюдался и в торговых центрах Курессааре. Кажется, что островитяне оставили покупку подарков на последний момент.