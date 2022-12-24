Сб, 24.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Фото ⟩ Парковки переполнены, в магазинах ажиотаж: рождественская лихорадка охватила всех

rus.postimees.ee
Парковки переполнены, в магазинах ажиотаж: рождественская лихорадка охватила всех
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Рождественская лихорадка в Тарту.
Рождественская лихорадка в Тарту. Фото: Sille Annuk / Postimees

Приближающиеся рождественские праздники стали причиной ажиотажа в торговых центрах. Везде можно увидеть множество людей, которые пытаются успеть сделать последние покупки.

Если в пятницу днем ​​на парковке Lõunakeskus в Тарту еще можно было найти несколько свободных мест, парковка перед зданием Тартуского рынка, например, была плотно забита машинами.

Конечно, водители оставляли машины везде, где только можно: на обочине, посреди дороги и так далее.

Ажиотаж наблюдался и в торговых центрах Курессааре. Кажется, что островитяне оставили покупку подарков на последний момент. 

Предрождественская суета не обошла стороной и Таллинн. Вчера портал Limon писал, что торговый центре Ülemiste с самого утра работал на полную мощность: каждую минуту в магазин прибывало все больше и больше покупателей, готовых оставить свои деньги на рождественские подарки.

Ключевые слова
Наверх