В уголовном деле Артура Айбетова фигурирует и хранение детского порно

Помимо обвинений в попытке сексуального соблазнения лиц младше 14 лет, прокуратура также обвиняет Артура Айбетова, ранее уже наказывавшегося за аналогичные преступления, и в хранении детского порно.

«Артура Айбетова обвиняют в том, что он снова приобрел и хранил фото- и видеофайлы, на которых изображены лица, не достигшие 14-летнего возраста, в порнографических или эротических ситуациях, и лица, не достигшие 18-летнего возраста, в порнографических ситуациях. Также он снова пытался сексуально соблазнить лиц моложе четырнадцати лет», – сообщили в пресс-службе Пыхьяской окружной прокуратуры.