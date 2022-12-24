Государство поддержит дома призрения в борьбе с высокими ценами на энергию

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, плата за проживание в домах по уходу увеличивается с каждым годом, и, к сожалению, на нее влияет нынешняя стоимость жизни. «Подобно тому, как государство поддерживало домашних потребителей, мы также предлагаем льготы во время зимнего отопительного периода клиентам домов общего и специального ухода и их родственникам, чтобы справиться с ростом цен», – сказала Рийсало.

«С июля также вступит в силу реформа услуг по уходу, которая поможет всем клиентам с установленной потребностью в уходе позволить себе место в доме призрения за среднюю пенсию. Точно так же люди с меньшей пенсией, но нуждающиеся в дополнительной помощи, также получат поддержку со стороны органов местного самоуправления», – сказала министр.

Размер пособия, разработанного Министерством социальных дел – 60 евро, что составляет примерно половину повышения стоимости энергии на человека в месяц. Помощь выплачивается домам призрения за период с октября 2022 года по март 2023 года.

7 декабря Рийгикогу принял государственный бюджет на 2023 год, в котором в качестве меры поддержки предусмотрено 3,1 миллиона евро.

Кроме того, в период с 1 января по 31 марта 2023 года также планируется поддержать поставщиков услуг специального ухода с размещением (услуга проживания в сообществе и круглосуточная служба специального ухода) в покрытии дополнительных расходов, связанных с высокими затратами на электроэнергию. По данным Департамента социального страхования, численность затронутой целевой группы составляет 3111 человек, нуждающихся в круглосуточном специальном уходе или услуге проживания в общине. В бюджете департамента запланировано 1 119 960 евро на меры поддержки, начиная с нового года.