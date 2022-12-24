ГАЛЕРЕЯ ⟩ Мэр Таллинна Михаил Кылварт провозгласил Рождественский мир

«Более трехсот шестидесяти лет назад здесь, на площади, прозвучал следующий приказ, который сегодня и навеки повторяется в Эстонской Республике, и который услышат наши дети и внуки. Провозглашаю Рождественский мир словами королевы Кристины:

Завтра, если это будет угодно Богу, наступит благословенный день Рождества нашего Господа и Спасителя. Посему, да будет провозглашен всеобщий Рождественский мир, чтобы люди праздновали с благочестием и пристойной умеренностью и вели себя мирно и благопристойно. Тот же, кто посмеет нарушить Рождественский мир противозаконным или недостойным поведением, будет обвинен в преступлении при отягчающих обстоятельствах и наказан по закону и установленному порядку. И в заключение, пусть будет высказано пожелание радостных Рождественских праздников и Рождественского мира всему населению государства, пусть продолжаются они во всем государстве до дня святого Канута, 13 января», – огласил традиционный текст Михаил Кылварт.