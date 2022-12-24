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Фото ⟩ Автомобиль вылетел в кювет: местами дороги превратились в каток

Трийн Лойде Эльмо Рийг
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Автомобиль вылетел в кювет: местами дороги превратились в каток
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Автомобиль вылетел с дороги.
Автомобиль вылетел с дороги. Фото: Elmo Riig

Сегодня, 24 декабря, днем в волости Вильянди на шоссе Имавере-Каркси-Нуйя, прямо перед Лооди, автомобиль вылетел с дороги. В аварии никто не пострадал.

Фотограф Sakala, который был на месте, рассказал, что на солнечных участках дороги дорожные условия хорошие, а в тенистых местах дорога довольно скользкая.

Агентство по охране окружающей среды объявило опасность гололеда по всей Эстонии. По данным Транспортного департамента, риск гололеда наиболее высок на мостах, виадуках, участках между лесами, полосах разгона и торможения на перекрестках, возле автобусных остановок, на железнодорожных переездов и других подобных местах.

Согласно прогнозу погоды, сегодня днем будет малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер западных направлений 3-9, на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 3-9 градусов мороза, на морском побережье от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Водителям напоминают, что максимальная скорость не является обязательной, всегда необходимо выбирать скорость в соответствии с погодными и дорожными условиями.

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