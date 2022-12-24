Фото ⟩ Автомобиль вылетел в кювет: местами дороги превратились в каток

Фотограф Sakala, который был на месте, рассказал, что на солнечных участках дороги дорожные условия хорошие, а в тенистых местах дорога довольно скользкая.

Агентство по охране окружающей среды объявило опасность гололеда по всей Эстонии. По данным Транспортного департамента, риск гололеда наиболее высок на мостах, виадуках, участках между лесами, полосах разгона и торможения на перекрестках, возле автобусных остановок, на железнодорожных переездов и других подобных местах.

Согласно прогнозу погоды, сегодня днем будет малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер западных направлений 3-9, на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 3-9 градусов мороза, на морском побережье от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла.