Решение энергокризиса? На заводе Porche начали производить газ и бензин из воздуха и воды

В сотрудничестве нескольких компаний в Чили был открыт экспериментальный завод Haru Oni. Помимо Porsche, в число разработчиков входят Siemens Energy, Exxon Mobil, Enel Green Power, ENAP, Empresas Gasco и другие.

В следующем году завод планирует произвести 130 тысяч литров топлива, но к 2026 году производство должно возрасти до 550 миллионов литров в год.

На торжественном открытии завода министр энергетики Чили Диего Пардоу залил первые произведенные литры бензина в бак Porsche 911.

Синтетическое топливо производится из водорода и углекислого газа, которые получают с помощью электролиза воды. Электроэнергию на завод поставляют ветрогенераторы.

Производственное предприятие в Пунта-Аренас имеет необходимое для производства количество ветра 270 дней в году. Из-за погоды производство энергии ветра здесь почти в четыре раза выше, чем на среднеевропейской ветряной электростанции.

После электролиза воды водород соединяется с углеродом, захваченным из воздуха и промышленных источников, для синтеза метанола, который впоследствии может быть преобразован в более длинные углеводороды, используемые в качестве топлива. Углерод, необходимый для топлива, также улавливается из воздуха, но пока это недостаточно выгодно для получения его в необходимом объеме, поэтому сырье также берется из углеродных отходов, образующихся в промышленности.

Синтетическое топливо имеет свойства обычного бензина и может быть залито в бак автомобиля с двигателем внутреннего сгорания без необходимости что-либо перестраивать. Это топливо будут использовать в гоночной серии Porsche Supercup. Поскольку Формула-1 планирует начать использовать углеродно-нейтральное топливо с 2026 года, производимый синтетический бензин может стать едва ли не единственной подходящей альтернативой для этих гонок.

В планах основателей завода открытие 12 таких производств по всему миру, в том числе в США и Австралии, с целью улавливания суммарно двух миллионов тонн углекислого газа в год.

Поскольку углекислого газа, захваченного из воздуха, в настоящее время недостаточно для производства, эта технология дорабатывается, чтобы стать более мощной и дешевой. Сырье CO2 берется либо из биомассы, либо из промышленных источников.