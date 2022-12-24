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Талибы разогнали демонстрацию против запрета на учебу в университетах

rus.postimees.ee
Талибы разогнали демонстрацию против запрета на учебу в университетах
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Афганские женщины скандируют лозунги в знак протеста против запрета на университетское образование для женщин в Кабуле, 22 декабря 2022 года.
Афганские женщины скандируют лозунги в знак протеста против запрета на университетское образование для женщин в Кабуле, 22 декабря 2022 года. Фото: AFP / Scanpix

Несмотря на то, что с момента первых протестов пропала без вести по крайней мере одна женщина, афганские женщины вновь осмеливаются выходить на улицы. Талибы реагируют на это с жестокостью, пишет Aussiedlerbote.

В западном афганском городе Герат десятки женщин провели в субботу акцию протеста против изгнания их из университетов страны. Они вышли на улицы небольшими группами, скандируя такие лозунги, как «Образование – наше право», – сказал один из демонстрантов газете Deutsche Presse-Agentur.

Женщины собрались перед офисом губернатора провинции. Затем талибы разогнали протесты с помощью водометов и дубинок, добавила она. На видеозаписях в социальных сетях видно, как пожарная машина обливает протестующих жидкостью.

В столице Кабуле талибы в субботу продемонстрировали усиленное военное присутствие. Там также десятки женщин провели в четверг демонстрацию против недавно введенного университетского запрета. Согласно сообщениям, по крайней мере одна из женщин с тех пор числится пропавшей без вести.

Талибы неделями задерживают женщин-демонстрантов

Во вторник талибы в Афганистане запретили женщинам посещать все университеты с немедленным вступлением в силу. С момента прихода к власти в августе 2021 года исламисты значительно ограничили права женщин. Девочки и женщины в значительной степени исключены из общественной жизни.

Женщины, протестовавшие в защиту своих прав, в прошлом неоднократно подвергались задержанию, иногда на несколько недель.

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