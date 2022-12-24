В США и Канаде невиданные морозы. Из-за снегопада под Рождество миллионы остались без света, отменены сотни рейсов

Мощный зимний шторм, принесший сильный мороз и обильные осадки, охватил большую часть территории США, на которой проживает около 250 млн человек (почти две трети населения страны).

Предупреждения об экстремальных погодных условиях действуют в 12 штатах США.

Сильные морозы, шквалистый ветер и мощные снегопады уже стали причиной гибели 19 человек.

Более полутора миллионов жителей страны остались без электричества, в минувшую пятницу были отменены сотни рейсов.

Мощный зимний шторм охватил территорию в 3200 км - от Техаса до Квебека.

«Взрывной циклон» принес сильные метели на границу США и Канады, в район Великих озер.

Значительная территория Канады также оказалась во власти зимнего шторма.

В Онтарио и Квебеке сильные морозы привели к отключению электричества в домах, где живут сотни тысяч человек.

коровы в Южной Дакоте Фото: Reuters

Большая часть территории Канады - от Британской Колумбии до Ньюфаундленда - оказались в условиях суровых холодов. Жителей предупреждают о дальнейшем ухудшении погоды.

Дэн Берритт, репортер Си-би-эс так описывает ситуацию в Ванкувере:

«У нас был снег, у нас был ледяной дождь, у нас прошел град по всему региону. Жителям очень тяжело перемещаться, многие автобусные маршруты не обслуживаются, закрыты мосты, метро теперь работает медленее», - говорит корреспондент, добавляя, что зимних шин у многих автовладельцев также нет.

Чикаго Фото: Getty Images