Анализ: количество иностранных студентов в эстонских вузах сократилось

По словам руководителя отдела международного маркетинга высшего образования Департамента образования и молодежи Ээро Лоонурме, Эстония по-прежнему остается привлекательной страной для иностранных студентов, однако на прием в этом году повлияли как война в Украине, так и глобальный кризис в области здравоохранения. «Желание иностранных студентов приехать и учиться в Эстонии является доказательством конкурентоспособности нашего высшего образования и хорошей среды для обучения», – прокомментировал он.

Из десяти крупнейших отправляющих стран, прием больше всего сократился среди студентов из России (-68%), Латвии (-35%) и Азербайджана (-34%), а увеличился для студентов из Украины (+222%) и Турции (+5%).

Недавнее исследование Study in Estonia показывает, что большинство иностранных студентов в Эстонии учатся в магистратуре – 2043 учащихся. Вырос интерес и к докторантуре, где в этом учебном году обучается 763 иностранных студента.

Всего в 2022/2023 учебном году в Эстонии учатся иностранные студенты из 123 стран. Крупнейшей отправляющей страной по-прежнему остается Финляндия, откуда в 2022/2023 году приехало 846 студентов (17% всех иностранных студентов, участвующих в уровневом обучении). Украина добилась значительного роста: в этом учебном году в Эстонии обучается более полутысячи (528) иностранных студентов.

Далее следуют Украина (11%), Россия (9%), Нигерия (6%), Индия (4%), Азербайджан (4%), а также Пакистан, Латвия, Турция и США (все по 3%).

Бангладеш и Иран выпали из первой десятки, зато вернулись Турция и США. В Эстонии обучается около 70 процентов студентов из третьих стран и около 30 процентов иностранных студентов из стран Европейского Союза.

Если посмотреть на количество иностранных студентов, получающих уровневое образование в эстонских высших учебных заведениях по направлениям обучения, то больше всего иностранных студентов обучается в сферах бизнеса, управления и права (1414 иностранных студентов), за ними следуют гуманитарные и художественные дисциплины (784), а также информационно-коммуникационные технологии – 671 студент.

В этом учебном году больше всего увеличилось количество иностранных студентов, принятых на направления информационно-коммуникационных технологий и обслуживания.