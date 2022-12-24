Вмешательство президента в законодательный процесс в виде вето на закон о семейных пособиях вполне оправдано, потому что в моральном смысле нынешняя правительственная коалиция совершенно нелепая, сказал журналист Марек Страндберг в программе «Keskpäevatund» на радио Kuku.
Журналисты: в моральном плане эта правительственная коалиция довольно нелепая
«Президент сделал праздники политиков тревожными, не провозгласив закон о повышении семейных пособий. Этот законопроект вызвал много споров. Например, из-за того, что многие родители, имеющие двоих детей, получат относительно скромное пособие по сравнению с теми, у кого три ребенка, - сказал главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги.
«Вопрос индексации пособий, выплачиваемых в случае рождения третьего ребенка, является важным. По этому закону семьи с двумя детьми получают фиксированную выплату, размер которой меняется исключительно по усмотрению политиков, а вот семьи с тремя детьми, где третий ребенок получает значительно большее ежемесячное пособие, индексируется. Почему пособие на третьего ребенка сделано несоразмерно большим и почему оно, в том числе, проиндексировано?» - задался вопросом Хыбемяги.
По словам Страндберга, это навязчивая идея политиков, что предоставление особых пособий за рождение третьего ребенка немедленно приведет к тому, что люди будут рожать в массовом порядке. «Но на самом деле этот вопрос гораздо шире. Вопрос в среде в целом, где хотят рожать детей и что кажется перспективным для родителей. Здесь нет смысла проводить различие, потому что всем детям должно быть хорошо. И если у всех детей все будет хорошо, их будет больше», - считает Страндберг.
По его словам, моральное вмешательство президента в законотворчество является вполне оправданным прецедентом. «Потому что с моральной точки зрения эта правительственная коалиция довольно нелепая. Она должна заниматься вопросами безопасности, а также всеми предвыборными обещаниями, которых чрезвычайно много в некоторых политических партиях, например в “Отечестве”», - сказал Страндберг.
Журналист Игнар Фьюк добавил, что странно, почему семейные пособия ориентированы на семьи с тремя детьми. «И аргументы, которыми это объясняется, вызывают тревогу. Например, указывалось, что если сложить заработную плату родителей семьи с двумя детьми и разделить на четыре, то получится столько-то. Когда появляется третий ребенок, это новая ситуация: нужна большая квартира, большая машина, нужно больше зарабатывать. А вот у трети молодых семей, у которых появился первый ребенок, квартиры нет вообще. Они либо живут с родителями, либо в общежитии. Это означает, что их первые затраты будут намного выше.
Зацикливаться на третьем ребенке и говорить, что это единственная правильная и необходимая мера, чтобы выбраться из нашей демографической ямы, просто неправильно. Потому что для рождения третьего ребенка сначала нужен первый и второй ребенок, а сегодня вообще нет опор, которые поддерживали бы рождение первого и второго ребенка», - сказала Фьюк.