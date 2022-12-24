Журналисты: в моральном плане эта правительственная коалиция довольно нелепая

«Президент сделал праздники политиков тревожными, не провозгласив закон о повышении семейных пособий. Этот законопроект вызвал много споров. Например, из-за того, что многие родители, имеющие двоих детей, получат относительно скромное пособие по сравнению с теми, у кого три ребенка, - сказал главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги.

«Вопрос индексации пособий, выплачиваемых в случае рождения третьего ребенка, является важным. По этому закону семьи с двумя детьми получают фиксированную выплату, размер которой меняется исключительно по усмотрению политиков, а вот семьи с тремя детьми, где третий ребенок получает значительно большее ежемесячное пособие, индексируется. Почему пособие на третьего ребенка сделано несоразмерно большим и почему оно, в том числе, проиндексировано?» - задался вопросом Хыбемяги.

По словам Страндберга, это навязчивая идея политиков, что предоставление особых пособий за рождение третьего ребенка немедленно приведет к тому, что люди будут рожать в массовом порядке. «Но на самом деле этот вопрос гораздо шире. Вопрос в среде в целом, где хотят рожать детей и что кажется перспективным для родителей. Здесь нет смысла проводить различие, потому что всем детям должно быть хорошо. И если у всех детей все будет хорошо, их будет больше», - считает Страндберг.