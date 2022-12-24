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Карис: российский народ должен выбрать сторону

rus.postimees.ee
Карис: российский народ должен выбрать сторону
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Алар Карис.
Алар Карис. Фото: Elmo Riig

Всера президент Эстонии Алар Карис дал большое предновогоднее интервью телеканалу ETV.

Журналист Лийзу Лассь вспомнила, как в начале войны на митинге в поддержку Украины на площади Вабадузе президент заявил, что это война Путина, а не русского народа.

«Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что это война Путина, но все же с одним дополнением: народ России тоже должен выбрать здесь сторону. Они не могут наблюдать со стороны за тем, что произойдет. Здесь небольшое дополнение. Понятно, что не российский народ начал эту войну, это все-таки администрация Путина, и он несет за нее ответственность», – ответил Карис на вопрос, считает ли он так до сих пор.

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