Эстонская госкомпания построит в Литве ветропарк

Директор компании Донатас Целяшюс говорит, что это одна из запланированных инвестиций компании в ветряные парки в Эстонии и Литве.

«По сути, это 400 с верхом миллионов евро, есть два парка, которые планируется построить в Эстонии, и один - 80 МВт здесь, в Литве, в Кельмеском районе, такой план», - сказал BNS в пятницу Целяшюс, по словам которого развитие парка будет осуществлять дочерняя компания Enefit Green - Energijos zara. - Согласно оценке влияния на окружающую среду, планируется до 15 электрогенераторов, общий объем инвестиций ожидается около 140 млн евро, ввод парка в эксплуатацию планируется в 2024-2025 годах».