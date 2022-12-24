Компания Enefit Green эстонской государственной энергетической группы Eesti Energia построит в Кельмеском районе в Литве примерно за 140 миллионов евро ветропарк мощностью 80 мегаватт (МВт).
Эстонская госкомпания построит в Литве ветропарк
Директор компании Донатас Целяшюс говорит, что это одна из запланированных инвестиций компании в ветряные парки в Эстонии и Литве.
«По сути, это 400 с верхом миллионов евро, есть два парка, которые планируется построить в Эстонии, и один - 80 МВт здесь, в Литве, в Кельмеском районе, такой план», - сказал BNS в пятницу Целяшюс, по словам которого развитие парка будет осуществлять дочерняя компания Enefit Green - Energijos zara. - Согласно оценке влияния на окружающую среду, планируется до 15 электрогенераторов, общий объем инвестиций ожидается около 140 млн евро, ввод парка в эксплуатацию планируется в 2024-2025 годах».
В Литве уже действует ветропарк компании Silale II», который будет окончательно оборудован в феврале следующего года, его мощность будет достигать 43 МВт. Кроме того, еще строится парк установок в Акмяне мощностью 75 МВт и стоимостью 85 млн евро.
Компания управляет 22 ветряными электростанциями общей мощностью 398 МВт в Литве, Латвии, Эстонии и Польше.