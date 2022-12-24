В Париже второй день продолжаются беспорядки после убийства курдов

В центре Парижа продолжаются беспорядки после убийства трех курдов в минувшую пятницу.

Участники беспорядков опрокидывают стоящие не улицы машины, несколько машин было подожжено. Протестующие бросают в полицейских камни и другие предметы, стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ.

Сотни представителей курдского сообщества во Франции, возмущенные убийством трех курдов, собралась в субботу на Площади Республики в центре Парижа. Изначально участники акции протеста намеревались выступить с осуждением убийства, которое предположительно было совершено на почве расовой ненависти. Однако акция протеста довольно быстро вылилась в беспорядки.

Днем ранее попытка представителей сообщества курдов выразить возмущение по поводу произошедшего также закончилась беспорядками и столкновениями с полицией. Протестующие переворачивали мусорные контейнеры и ресторанные столики. В ходе столкновений полицейские применили слезоточивый газ, протестующие кидали в них камни.

беспорядки в центре Парижа Фото: Getty Images

Ранее Курдский демократический центр во Франции осудил атаку. Представитель центра заявил, что французские власти «снова не смогли защитить» живущих в их стране курдов.

Одна женщина и двое мужчин были убиты в пятницу около здания, где находится курдский культурный центр, а также ресторан с национальной кухней. Как выяснилось позже? все трое погибших были курдами.

Еще три человека были ранены. В них стрелял 69-летний житель Парижа, он был задержан вскоре после нападения. При задержании он не оказал сопротивления полицейским, и они смогли забрать у него оружие.

беспорядки в центре Парижа Фото: Getty Images

Предположительно, основным мотивом нападения могла быть расовая ненависть, уточняют в полиции французской столицы. Нападавший недавно вышел из тюрьмы, где он отбывал срок после нападения в прошлом году на центр для беженцев. Сам задержанный назвал себя «расистом, который ненавидит иностранцев».