ГАЛЕРЕЯ ⟩ Президент посетил спасателей, которые работают в праздники

Алара Кариса интересовал факт, что в этом году в пожарах погибло очень много людей, и в чем причина этого. Кристо Голов, руководитель Пярнуской спасательной команды, признал, что причин много, например - перегрев печки.

В большом зале центра тревоги во время визита Кариса было довольно спокойно, но руководитель Ляэнеского Центра тревоги Кюллике Узюкин призналась, что ситуация может измениться в любой момент.