В канун Рождества президент Алар Карис и его супруга Сирье Карис посетили пярнуских спасателей, полицейских и работников Центра тревоги, которые заботятся о нашей безопасности во время праздников.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Президент посетил спасателей, которые работают в праздники
Президент посетил спасателей, которые работают в праздники
Алара Кариса интересовал факт, что в этом году в пожарах погибло очень много людей, и в чем причина этого. Кристо Голов, руководитель Пярнуской спасательной команды, признал, что причин много, например - перегрев печки.
В большом зале центра тревоги во время визита Кариса было довольно спокойно, но руководитель Ляэнеского Центра тревоги Кюллике Узюкин призналась, что ситуация может измениться в любой момент.
То же самое отметила и полиция. Пока что их день прошел довольно мирно. Один полицейский предсказал, что после окончания обеда, т. е. примерно в 18:00, у них тоже станет больше дел. Основными проблемами во время праздников являются случаи насилия.
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